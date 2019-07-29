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النصر يطير للقاهرة ويبدأ الاستعداد الأفريقي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنطلق بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم إلى العاصمة المصرية القاهرة في تمام الساعة التاسعة من ليلة اليوم حيث سيبدأ الفريق الاستعداد للموسم للمشاركة في بطولة أبطال أفريقيا والموسم الجديد.

ومن المقرر أن يجري الفريق بعضا من المباريات الودية في معسكره الخارجي بمصر تمهيدا لمواجهة تيمبتي موكاف من أفريقيا الوسطى لحساب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وعلى صعيد تشكيلة الفريق سيلتحق الثلاثي معتز المهدي وعبدالله بلعم وخالد مجدي بالفريق خلال اليومين القادمين لتعزيز صفوف وضمان الظهور الأفريقي بأفضل صورة ممكنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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