النصر يطير للقاهرة ويبدأ الاستعداد الأفريقي

تنطلق بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم إلى العاصمة المصرية القاهرة في تمام الساعة التاسعة من ليلة اليوم حيث سيبدأ الفريق الاستعداد للموسم للمشاركة في بطولة أبطال أفريقيا والموسم الجديد.

ومن المقرر أن يجري الفريق بعضا من المباريات الودية في معسكره الخارجي بمصر تمهيدا لمواجهة تيمبتي موكاف من أفريقيا الوسطى لحساب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وعلى صعيد تشكيلة الفريق سيلتحق الثلاثي معتز المهدي وعبدالله بلعم وخالد مجدي بالفريق خلال اليومين القادمين لتعزيز صفوف وضمان الظهور الأفريقي بأفضل صورة ممكنة.

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