الاتحاد يحتفل بالذكرى الـ75 لتأسيسه

نادي الاتحاد.. أصالة وعراقة ولدت من رحم النضال، مرت 74 عاما على تأسيسه النادي الذي ارتبط فيه مشجعوه وجدانيا فصارت ذكرى تأسيسه تشبه يوما من أيام العيد.

ترمز الحلقات الثلاث في شعار النادي الأحمر إلى ثلاثة أقاليم ليبية، طرابلس وفزان وبرقة، فرجال الاتحاد بخلفيتهم السياسية التي تنبثق من حزب المؤتمر برئاسة بشير السعداوي، عملوا على استقلال ليبيا عام 1951.

أنشئ الاتحاد باندماج نادي الشباب الأدبي ونادي النهضة وكانت له سابقة اللعب أمام فرق الجيش البريطاني والإيطالي والفوز عليها أيضا.

قدم الاتحاد للكرة الليبية أسماء برزت على المستوى المحلي والعربي منهم بيزان المهاجم الفذ الذي يعد من أهم اللاعبين في خط الهجوم بتاريخ ليبيا.

الاتحاد منجم لإنتاج النجوم على مدار التاريخ فمن أروقته مر رمضان المصري وسمير عبود والسري والعائب والتكماك وغيرهم من لاعبين وضعوا بصمتهم ونالوا حب واحترام مشجعيهم.

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