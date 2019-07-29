جودين: سبب انضمامي للإنتر جدية المشروع

قال مدرب فريق الإنتر، الأورغواياني ديجو جودين، إن سبب تفضيله لخيار الانتقال إلى الإنتر يرجع لجدية المشروع الذي سيجعله جزءا من خطط النادي طيلة فترة مكوثه في ميلانو.

وعبر صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تحدث مدافع أتليتكو مدريد الإسباني السابق عن العروض التي تلقاها المدة الماضية قبل توقيعه لصالح الإنتر قائلا إنه تحصل على عروض من يوفنتوس ومانشستر يونايتد وآخر من مانشستر سيتي.

ويرتبط جودين بعقد يجمعه مع الإنتر حتى عام 2022 حيث يسعى جاهدا لحجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق وتثبيت أقدامه مع الإنتر ليقدم فترة كروية جديدة زاهية مثل سابقتها مع أتليتكو مدريد.

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