تونس بطلة أفريقيا للكرة الطائرة للمرة الـ10

تمكن المنتخب التونسي للكرة الطائرة من الاحتفاظ بلقب بطل أفريقيا بفوزه على نظيره الكاميروني (3-2) في المسابقة القارية التي أقيمت على أرضه وبين جماهيره.

قاتل نسور قرطاج بكل قوة أمام الأسود في ملعب قصر الرياضة بالمنزه المشيد وسط العاصمة التونسية في مواجهة دامت أكثر من ساعتين ونصف

واقتلع الضيوف الشوط الأول بصعوبة بالغة بواقع (25-23) لكن انتفاضة صاحب الدار لم تتأخر وظفر بالفترة الثانية (25-20) تحت وابل من الأهازيج والتشجيع من جماهيره الغفيرة التي كانت سندا كبيرا ليواصل الانتصار ويفتك الشوط الثالث (26-24).

ورغم تقدم صاحب اللقب على نظيره في النتيجة والدعم المعنوي إلا أن الأسود تمكنوا من الفوز في الشوط الرابع (25-21) فارضا على المنتخب التونسي شوطا خامسا فاصلا لكن الأخير اقتلعه بواقع (15-13) بعد أن حُبست الأنفاس من شدة الإثارة والحماسة التي لفت المكان.

وبهذه النتيجة فاز المنتخب التونسي بكأسه القارية العاشرة في تاريخه وابتعد في صدارة المنتخبات الأكثر تتويجا بهذا اللقب ليغرد وحيدا بفارق لقبين عن مصر التي تحتفظ بـ8 ألقاب في خزائنها.

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