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طاقم تحكيمي ليبي في “تمهيدي الكونفدرالية”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عينت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقما تحكيميا ليبيا لإدارة مباراة فريق بارادو الجزائري ونظيره كلوب إندوستريال الغيني ضمن مواجهات ذهاب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية.

ويتكون الرباعي الوطني من حكم الساحة عبدالواحد حرويدة ويساعده صلاح الحاسي كمساعد أول ومجدي كامل كمساعد ثانٍ فيما سيتولى مهمة الحكم الرابع أيمن الشريف.

وبالنسبة لمباراة فريق النصر أمام موكاف تيميتي بطل أفريقيا الوسطي ضمن ذهاب مباريات دوري أبطال أفريقيا اختارت اللجنة طاقما تحكيميا من دولة التشاد لإدارة اللقاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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