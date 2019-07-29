موناكو الفرنسي يستهدف نجما جزائريا

وضع موناكو الفرنسي عينه على لاعب المنتخب الجزائري بغداد بونجاح وسجل اسمه في القائمة المضيقة من بين الأسماء التي يسعى جديا للانتدابها.

ولفت بوجناح اهتمام النادي الفرنسي بعد المستوى العالي الذي قدمه مع منتخب بلاده في نهائيات أمم إفريقيا مصر 2019 والتي توج بها الأفناك للمرة الثانية في تاريخهم.

وكتبت صحيفة “فرونس فوتبول” الفرنسية أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما فتح شهية الأندية الأوروبية لانتدابه خاصة أنه هداف شره في الدوري القطري لكرة القدم.

وأضاف المصدر أن المهاجم الذي تدرب على يد تشافي هيرننديز نحم برشلونة السابق ووصلت قيمته 15 مليون يورو.

ويسعى موناكو الفرنسي لملء الفراغ الذي سيخلفه رادمال فالكاو المتوقع رحيله القريب ولا يستهدف النادي الفرنسي بونجاح فقط لكن القائمة تضم كلا من جيوفاني سيموني لاعب فيورنتينا وكريستيان بينيتاك الذي ينشط في كريستال بلاس وأخيرا ماريو بالوتيلي.

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