الاتحاد الأول يستهل ودّياته بتفوق على الأواسط

حقق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نتيجة الفوز على حساب فريق الأواسط بـ3-2 في المباراة الودية التي احتضنها ملعب عبدالرحمن أبوالشواشي.

وانتهى الشوط الأول لصالح الاتحاد بثلاثية جاءت عن طريق اللاعب الجديد للفريق محمد المريمي والقادم من فريق الصقور.

أما في الحصة الثانية فقد تمكن اللاعب محمد عادل من تقليص الفارق لمصحلة فريق الأواسط من ركلة جزاء ليعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني في المباراة لصالح الأواسط.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لفريق الاتحاد الذي يستعد لمواجهة الجيش الوطني من النيجر في منافسات الكونفدرالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية