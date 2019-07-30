منتخب المحليين يختتم ودّياته في معسكر المغرب

أنهى المنتخب الوطني للاعبين المحليين مبارياته الودية بمعسكره المقام في المغرب عقب تعادله أمام الفتح الرباطي المغربي دون أهداف.

ودفع المدرب جلال الدامجة من خلال هذه المباراة بالعديد من الوجوه الشابة، يتقدمها طلحة رزق لاعب الأهلي طرابلس عقب سفر ثلاثي النصر عبدالله بلعم وخالد مجدي ومعتز المهدي إلى بنغازي للانضمام لصفوف فريقهم الذي يستعد للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وبعد نهاية هذه المباراة يكون المنتخب الوطني قد اختتم مبارياته الودية في معسكر للمغرب، الذي يكتمل مساء الخميس المقبل حيث ستعود البعثة إلى طرابلس.

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