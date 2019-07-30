اخبار الرياضة

مكتب الرياضة ببنغازي يتسلم مقراً جديداً 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحضور رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة المؤقتة سالم بوزريدة ورئيس شركة المنشآت الرياضية أحمد الفلاح تسلم مكتب الرياضة بمدينة بنغازي برئاسة الدكتور فرج نجم مقرا جديدا لصيانته ومن ثم مزاولة العمل فيه بشكل طبيعي.

وسيتكفل المجلس البلدي بمدينة بنغازي بصيانة المبنى وتجهيزه في أقرب فرصة ممكنة، حتى يتسنى لموظفي هذا القطاع مزاولة أعمالهم لخدمة الصالح الرياضي العالم.

وتسعى هيئة الرياضة في الحكومة المؤقتة في المدة الأخيرة لعمل العديد من الإصلاحات بغية خدمة البنية التحتية التي تعاني من تهالك مستمر في السنوات الأخيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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