مكتب الرياضة ببنغازي يتسلم مقراً جديداً 

بحضور رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة المؤقتة سالم بوزريدة ورئيس شركة المنشآت الرياضية أحمد الفلاح تسلم مكتب الرياضة بمدينة بنغازي برئاسة الدكتور فرج نجم مقرا جديدا لصيانته ومن ثم مزاولة العمل فيه بشكل طبيعي.

وسيتكفل المجلس البلدي بمدينة بنغازي بصيانة المبنى وتجهيزه في أقرب فرصة ممكنة، حتى يتسنى لموظفي هذا القطاع مزاولة أعمالهم لخدمة الصالح الرياضي العالم.

وتسعى هيئة الرياضة في الحكومة المؤقتة في المدة الأخيرة لعمل العديد من الإصلاحات بغية خدمة البنية التحتية التي تعاني من تهالك مستمر في السنوات الأخيرة.

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