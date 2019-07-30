التّعادل السّلبي يخيّم على لقاء المنتخب الليبي للمحليين والفتح الرّباطي المغربي

الرّباط 30 يوليو 2019 (وال) – خيّم التّعادل السّلبي على لقاء المنتخب اللّيبي الأوّل لكرة القدم للاعبين المحليين مع فريق الفتح الرّباطي المغربي، في المباراة الوديّة التي جمعت الفريقين أمس الإثنين على أرضية ملعب مولاي رشيد بالرّباط.

وتعدّ هذه المباراة للمنتخب الوطني هي الوديّة الثّالثة، وذلك خلال معسكره التّحضيري الذي يجريه في مدينة الرباط المغربية تأهباً لملاقاة منتخب تونس في إطار التّصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين 2020م.

هذا واستهلّ المنتخب الليبي للاعبين المحليين مبارياته الوديّة بتفوق في المباراة الأولى على حساب فريق اتحاد طنجة المغربي بهدفين دون رد، وفقد نتيجة لقائه الثاني أمام فريق نهضة بركان المغربي بهدف وحيد، واختتم مشوار معسكر الإعداد اليوم الإثنين بتعادل سلبي أمام فريق الفتح الرباطي المغربي. (وال – الرباط) س أ

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