مواجهة سهلة لنادي يوفنتوس مع انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي

أظهر جدول مباريات الدوري الإيطالي 2019 – 2020 أمس الاثنين، عن مواجهة مرتقبة في الافتتاح بين يوفنتوس حامل اللقب وبارما.

حيث يستهل يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة سهلة، على الأقل من الناحية النظرية، حيث يحل ضيفاً على بارما في المرحلة الأولى من المسابقة، فيما يستضيف نابولي في المرحلة الثانية من المسابقة.

وتشهد المرحلة الثانية ديربي العاصمة الإيطالية بين لاتسيو وروما، وفي المرحلة الرابعة للبطولة سيقام لقاء ديربي آخر بين ميلان وإنتر ميلان.

هذا وتنطلق فعاليات الموسم الجديد 2019 ـ 2020 في 24 أغسطس المقبل على أن تختتم البطولة في 24 مايو 2020.

