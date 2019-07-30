اختتام دوري القطاعات الحكومية بجالو

في ملاعب جالو الخماسية المعشبة صناعيا اختُتِم دوري المدينة المخصص للقطاعات الحكومية، حيث كانت المباراة النهائية بين فريقي جامعة بنغازي فرع جالو وفرع مديرية الأمن بالمدينة.

المباراة شهدت سجالات بين الفريقين لكن الغلبة في نهاية الأمر آلت لصالح فريق جامعة بنغازي ليحقق كأس البطولة ويتم تتويجه من قبل اللجنة المنظمة.

وأقيمت هذه البطولة للمرة الأولى بتنظيم من قبل مكتب الشباب والرياضة بمدينة جالو الذي يسعى لمحاربة حالة الركود الرياضية وتنظيم الأنشطة بشكل مستمر حتى يتسنى لمزاولي الرياضة في المدينة خلق أجواء تنافسية.

.وفي الختام احتفل الفريق الفائز بتحقيق اللقب الذي إضافة لأرشيفه الرياضي في مدينة جالو في انتظار تنظيم أحداث رياضية جديدة



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