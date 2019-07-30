بقرار مفاجئ.. روما ينهي رحلة مصر ويعود للاتحاد

قرر المحترف الليبي في الملاعب المصرية سالم المسلاتي إنهاء رحلته مع حرس الحدود المصري قبل أن تبدأ، بعدما كان من المقرر أن يعزز تشكيلة المدرب المصري طارق العشري في الدوري المصري الموسم المقبل.

وبحسب تصريحات النجم الليبي لـ218 فإن سبب العودة يرجع لبعض التفاصيل الضبابية مع حرس الحدود المصري لذلك قرر الرحيل كي يفسح المجال لنفسه لخوض تجربة جديدة وللفريق المصري لتعويضه بلاعب جديد.

وأبلغ المسلاتي المدرب المصري طارق العشري بقراره مساء اليوم وسيعود إلى ليبيا غدا، ومنها سيدرس باقي العروض المقدمة له بتريث حتى يختار وجهته الجديدة سواء كانت محلية أو عربية.

ويعد المسلاتي من أبرز لاعبي الكرة الليبية في السنوات الأخيرة حيث قاد فريقه السابق النصر لنيل لقب الممتاز، كما تحصل على جائزة أفضل لاعب ليبي في عام 2018 وكانت له تجربة قصيرة من نادي الاتحاد الموسم الماضي.

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