لعدم وجود أدلة.. القضاء يُغلق قضية اغتصاب نيمار لعارضة أزياء برازيلية

كشف مكتب المدعي العام في ساو باولو، أمس الاثنين، أن الشرطة البرازيلية التي تحقق في مزاعم بالاغتصاب، ضد نجم كرة القدم نيمار، أغلقت القضية بسبب عدم وجود أدلة.

حيث قالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام لوسائل إعلام محلية، أن قرار الشرطة سيتم إرساله إلى النيابة، اليوم الثلاثاء، والتي سيكون أمامها 15 يوماً لتقييم القضية.

كما سيتم اتخاذ قرار نهائي في القضية من قبل قاض.

هذا واتهمت عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا تريندادي، مواطنها نيمار، باغتصابها في أحد الفنادق في باريس منتصف مايو الماضي، وانتشر مقطع فيديو مدته نحو دقيقة واحدة، على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شجاراً حدث بين اللاعب وعارضة الأزياء في غرفة داخل أحد الفنادق، مؤكدةً أن لديها فيديو آخر، يوثق تعرضها لاعتداء جنسي من قبل نيمار، قبل أن تدعي أن الفيديو سرق من منزلها.

