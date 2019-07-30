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بطل فرنسا يبرم صفقته السادسة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع لاعب الوسط السنغالي إدريسا جاي قادماً من إيفرتون الإنجليزي حتى يونيو ألفين وثلاثة وعشرين.

وأوضح الموقع الرسمي لبطل فرنسا أن الفريق ضم الصفقة السادسة له خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع لاعب وسط المنتخب السنغالي وإيفرتون الإنجليزي إدريسا جاي مقابل اثنين وثلاثين مليون يورو بالإضافة لحوافز إضافية في الصفقة .

وكان بطل الدوري الفرنسي قد تعاقد مع كل من ميتشيل بيكر ومارسين بولكا وبابلو سارابيا وأندير هيريرا وعبدو ديالو في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ليعززوا تشكيلة المدرب الألماني توماس توخيل في الموسم الجديد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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