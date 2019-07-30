النيراتزوري يضع كافاني أهم أولوياته

كشفت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية أن إنتر ميلانو بدأ المفاوضات لضم الأورغواياني إيديسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت الصحيفة أن المهاجم الأورغواياني تحول إلى هدف رئيسي لإدارة النيراتزوري بعدما كان خياراً بديلاً الأيام الماضية في حال فشل التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويعود دخول الإنتر في مفاوضات مع كافاني عقب اقتراب انتقال المهاجم روميلو لوكاكو مع يوفنتوس الإيطالي والدخول في صفقة تبادلية مع الأرجنتيني باولو ديبالا.

ومن المتوقع أن يكون العرض المقدم لكافاني للانتقال إلى ملعب جوزيبي مياتزا ثلاثة مواسم وبراتب سنوي يصل إلى تسعة ملايين يورو، وهو نفس العرض المقدم من إدارة الإنتر للمهاجم البلجيكي، حيث ينتهي عقد المهاجم الأوروغواياني مع باريس سان جيرمان في يونيو من العام القادم وهو ماقد يسهل انضمامه للإنتر.

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