كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده مع الفرنسي، هيرفي رونار، لقيادة منتخب السعودية في المرحلة المقبلة.

حيث نشر حساب المنتخب السعودي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يوم الاثنين، مقطع فيديو أشار فيه إلى أن رونار في طريقه لتدريب الأخضر السعودي.

وتضمن مقطع الفيديو لقطات لمدرب منتخب المغرب السابق مع التعريف ببعض إنجازاته قبل أن يختتم بعبارة:

“والآن في طريقه لتدريب النسور الخضر”.

وكان رونار قد قاد منتخب المغرب للتأهل لمونديال روسيا 2018 بعد غياب استمر 20 عاماً، كما أشرف على تدريبه في بطولة كأس إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر، قبل استقالته من منصبه بعد توديع منافسات البطولة.

وحقق رونار لقب بطولة الأمم الإفريقية مرتين مع منتخبي زامبيا وكوت ديفوار عامي 2012 و2015.

هذا ويقود رونار المنتخب السعودي، خلفاً للمدرب خوان أنطونيو بيتزي، الذي غادر منصبه عقب خروج الأخضر السعودي من بطولة كأس آسيا مطلع العام الجاري.

The post الأخضر السعودي يستعين بمدرب المنتخب المغربي السابق هيرفي رونار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا