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منتخب الدراجات يواصل التحضيرات للألعاب الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل المنتخب الوطني للدراجات تحضيراته اليومية بمعسكره المحلي بطرابلس وذلك استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.

وسيقيم منتخبنا معسكراً خارجياً بتونس بعد إجازة عيد الأضحى المبارك وسيستمر هذا المعسكر لغاية سفره إلى المغرب في العشرين من أغسطس.

وتضم قائمة المنتخب ثلاثة دراجين وهم علاء الدين عبدالله حمودة ومحمد مختار الكمغ وأنس فوزي ليتيم بالإضافة للمدرب الهادي فرج عبدالحميد والميكانيكي أحمد أرحومة السائح.

وستقام منافسات رياضة الدراجات بالألعاب الأفريقية خلال الفترة من الـ23 إلى الـ27 من أغسطس الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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