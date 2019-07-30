الكوكب المراكشي يتعاقد مع فيفيان مابيدي

تعاقد الكوكب المراكشي المغربي مع لاعب وسط أفريقيا الوسطى وفريق الأهلي طرابلس السابق فيفيان مابيدي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف النادي المغربي أنه أكمل كل بنود العقد مع فيفيان مابيدي قادماً من نظيره المغرب التطواني ليعزز صفوفه ليصبح ضمن قائمة الفريق للموسم المقبل.

وكان اللاعب قد مثل الأهلي طرابلس وتألق بشكل لافت في بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017 حيث وصل الفريق إلى دور الـ16 من البطولة.

وكان الأهلي طرابلس قد فسخ عقد اللاعب صاحب الـ30 عاماً في نهاية عام 2017 بالتراضي وذلك عقب توقف الدوري في ذلك التوقيت.

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