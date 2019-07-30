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الأهلي بنغازي يفقد لقاءه الودي أمام مولودية بجاية الجزائري

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

عين دراهم 30 يوليو 2019 (وال) – فقد فريق الأهلي لقاءه الودي الأول أمام فريق مولودية أولمبيك بجاية الجزائري بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك خلال معسكره التحضيري الذي يجريه في مدينة حمام بورقيبة التونسية .

هذه المباراة التي جرت – أمس الاثنين – تمكن فيها الفريق الجزائري من تسجيل هدفين وكانا بإمضاء اللاعب  مهدي قادري، فيما سجل للأهلي  اللاعب العاجي يايا

ويشار إلى أن هذه المباراة تندرج ضمن البرنامج العام المعد للفريق تأهباً واستعداداً لملاقاة فريق الإسماعيلي المصري في الدور الـ 32 من كأس الملك محمد السادس للأندية العربية. (وال – عين دراهم) س أ/ ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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