المتوسط:

أكد محمود جابر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى المصري صعوبة مواجهة أهلى بنى غازى الليبى خلال منافسات النسخة الجديدة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وأضاف: “خضت عدة تجارب فى لبييا سواء مع الهلال أو أهلى طرابلس لذلك أعلم جيدًا الكرة الليبية، وأرى أن تلك المواجهة فى غاية الصعوبة”.

واستكمل حديثه: “سنلعب أمام بطل ليبيا بكل حذر، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا ونعطى المنافس احترامه الكامل من أجل الصعود للدور المقبل بالبطولة”.

وأشار: “سنقاتل من أجل حسم المباراة من لقاء الذهاب لتجنب تعرضنا لأية مفاجآت على ملعب المنافس”.

واختتم قائلاً: “البطولة العربية أراها فرصة جيدة لمصالحة الجماهير وإعادة ما حققناه من نتائج رائعة فى السنوات الماضية”.

The post الإسماعيلي المصري: سنلعب أمام أهلي بنغازي بكل حذر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية