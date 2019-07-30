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الإسماعيلي المصري: سنلعب أمام أهلي بنغازي بكل حذر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:
أكد محمود جابر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى المصري صعوبة مواجهة أهلى بنى غازى الليبى خلال منافسات النسخة الجديدة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وأضاف: “خضت عدة تجارب فى لبييا سواء مع الهلال أو أهلى طرابلس لذلك أعلم جيدًا الكرة الليبية، وأرى أن تلك المواجهة فى غاية الصعوبة”.

واستكمل حديثه: “سنلعب أمام بطل ليبيا بكل حذر، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا ونعطى المنافس احترامه الكامل من أجل الصعود للدور المقبل بالبطولة”.

وأشار: “سنقاتل من أجل حسم المباراة من لقاء الذهاب لتجنب تعرضنا لأية مفاجآت على ملعب المنافس”.

واختتم قائلاً: “البطولة العربية أراها فرصة جيدة لمصالحة الجماهير وإعادة ما حققناه من نتائج رائعة فى السنوات الماضية”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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