ودياً الأهلي بنغازي يفقد لقاءه الودي الثاني أمام الأفريقي التونسي

عين دراهم 31 يوليو 2019 (وال) – فقد فريق الأهلي الأول لكرة القدم لقاءه الودي الثاني أمام فريق الأفريقي التونسي بنتيجة هدفين لهدف، وذلك خلال معسكره التدريبي الذي يقيمه في حمام بورقيبة التونسية.

المقابلة التي جرت – أمس الثلاثاء – تعد هي الثانية من نوعها للأهلي خلال معسكره التحضيري، حيث سبق وأن فقد الفريق اللقاء الأول أمام مولودية أولمبيك الجزائري بهدفين مقابل هدف.

الأفريقي التونسي الذي دخل المواجهة الودية بتشكيلته الأساسية التي يلعب بها في الرابطة التونسية لكرة القدم، تمكن من إنهاء الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما كل من أسامة الدراجي، والمدافع أسكندر العبيدي، فيما سجل العاجي يايا هدف الأهلي الوحيد.

يشار إلى أن هذه المباراة تندرج ضمن البرنامج العام المعد للفريق تأهباً واستعداداً لملاقاة فريق الإسماعيلي المصري في الدور الـ 32 من كأس الملك محمد السادس للأندية العربية. (وال – عين دراهم) س أ / رس

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