اجتماع اتّحاد المنطقة الثانية لكرة اليد

بنغازي 31 يوليو 2019 (وال) – عقد اتحاد المنطقة الثانية لكرة اليد، اجتماعا مع مندوبي الأندية بمكتبه بالمدينة الرياضية، أمس الثلاثاء، وذلك بتغيب كل من نادي النجمة ونادي بنغازي الجديدة عن الاجتماع.

هذا وقد تم مناقشة العديد من الأمور أهمها البدء في استكمال دوري الإياب لفئة الأشبال يوم 20 – أغسطس – 2019 بالملعب الجانبي للمدينة الرياضية، والاتفاق على إقامة دوري تنشيطي لمواليد 2002 ,بالإضافة إلى التأكيد على موعد الاجتماع القادم الموافق لــ 17 – أغسطس – 2019. (وال – بنغازي) رع / رس

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