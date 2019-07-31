بازل يتأهل للدور التمهيدي لأبطال أوروبا

بلغ بازل السويسري المرحلة النهائية من الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه المثير على ضيفه آيندهوفن الهولندي بهدفين مقابل هدف على ملعب سانت جاكوب بارك في مباراة الإياب.

وتقدم أصحاب الأرض منذ الدقيقة الثامنة عن طريق اراي كومارت، لكن آيندهوفن استطاع تسجيل التعادل عن طريق بروما في الدقيقة الثالثة والعشرين، وفي الشوط الثاني سجل الهولندي فان فولكيسفينكل هدف الفوز في الدقيقة الثامنة والستين.

وبذلك ضمن بازل تأهله إلى المرحلة النهائية رغم خسارته في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب “فيليبس”، حيث سيلتقي فريق لاسك السلوفيني في الدور التمهيدي الأخير قبل انطلاق دور المجموعات.

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