كوتروني لاعباً لوولفرهامبتون

أعلن وولفرهامبتون الإنجليزي تعاقده رسمياً مع المهاجم الإيطالي الشاب باتريك كوتروني قادماً من ميلان .

وكلف انتقال مهاجم الروسونيري خزائن الفريق الإنجليزي اثنين وعشرين مليون يورو، حيث سيتحصل الفريق الإيطالي على ثمانية عشر مليون يورو بشكل مباشر بالإضافة إلى أربعة ملايين يورو كحوافز ضمن الصفقة.

ووصل اللاعب إلى إنجلترا حيث خضع مباشرة إلى الفحوصات الطبية الروتونية قبل توقيعه على عقد انتقاله، ليصبح ثاني تعاقد للفريق ضمن سوق الانتقالات بعدما انضم المدافع الإسباني الشاب خيسوس فاييخو من ريال مدريد على سبيل الإعارة.

وكان كوتروني قد تمكن من تسجيل سبعة وعشرين هدفاً مع ميلان خلال أربعة مواسم ضمن الفريق الأول في مائة مباراة وواحدة خاضها في جميع المسابقات.

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