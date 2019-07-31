توتنهام والبايرن في نهائي “كأس أودي”

تغلب توتنهام الإنجليزي على ريال مدريد الإسباني بهدف دون مقابل ضمن بطولة أودي الودية التي يحتضنها ملعب “أليانز أرينا” الخاص بفريق بايرن ميونيخ الألماني.

ويدين السبيرز بالفضل لقائده وهدافه هاري كين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية والعشرين، بعد خطأ من الظهير البرازيلي مارسيلو ليواصل توتنهام تحضيراته لانطلاق الموسم بالطريقة الأمثل، فيما لايزال الميرينغي يعاني في سلسلة النتائج السلبية في المباراة الاستعداداية.

واكتسح بايرن ميونيخ الألماني ضيفه فنربخشة التركي بستة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب أليانز أرينا.

وسيطر الفريق البافاري على مجريات الشوط الأول وسجل خمسة أهداف افتتحها البرتغالي ريناتو سانشيز في الدقيقة الثانية والعشرين، ليضيف الألماني ليون غوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والعشرين، ليعزز توماس مولر تقدم أصحاب الأرض بعدها بثلاث دقائق، ويعزز الفرنسي كينغسلي كومان تقدم بطل ألمانيا بالعدف الرابع في الدقيقة الأربعين، قبل أن يعود مولر وينهي الشوط الأول بالهدف الخامس، في الشوط الثاني عمق مولر جراح البافاري بالهدف السادس في الدقيقة الثامنة والخمسين بطريقة جميلة، فيما سجل هدف فنربخشة الوحيد الألماني ماكس كروز في الدقيقة الرابعة والستين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية