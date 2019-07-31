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قشوط يشارك بدورة المدربين بالتشيك

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك مدرب فريق الوحدة لكرة القدم صبري قشوط في الدورة المتقدمة في التكتيك وتحليل وقراءة طرق اللعب للفرق المنافسة، والتي أقيمت بجمهورية التشيك تحت إشراف المحاضر الدولي عبدالفتاح فضل وبالتعاون مع الاتحاد التشيكي لكرة القدم.

وانطلقت هذه الدورة في الحادي والعشرين من يوليو، واختتمت يوم الأربعاء بعدما تلقى قشوط دروسا ومحاضرات قيمة ساهم في إلقائها المحاضر الدولي التشيكي “توني ماسيوت” المعتمد من قِبل الاتحاد الأوروبي، كما سبق له تدريب عدة فرق في تشيكيا وبولندا وسلوفاكيا، علاوة على خبرته في تدريب الفئات السنية ببلاده.

ويعتبر صبري قشوط من المدربين الواعدين بليبيا بعدما حقق خلال الموسم الحالي نتائج باهرة للغاية مع أبناء ميزران بالدوري الممتاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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