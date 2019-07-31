قشوط يشارك بدورة المدربين بالتشيك

شارك مدرب فريق الوحدة لكرة القدم صبري قشوط في الدورة المتقدمة في التكتيك وتحليل وقراءة طرق اللعب للفرق المنافسة، والتي أقيمت بجمهورية التشيك تحت إشراف المحاضر الدولي عبدالفتاح فضل وبالتعاون مع الاتحاد التشيكي لكرة القدم.

وانطلقت هذه الدورة في الحادي والعشرين من يوليو، واختتمت يوم الأربعاء بعدما تلقى قشوط دروسا ومحاضرات قيمة ساهم في إلقائها المحاضر الدولي التشيكي “توني ماسيوت” المعتمد من قِبل الاتحاد الأوروبي، كما سبق له تدريب عدة فرق في تشيكيا وبولندا وسلوفاكيا، علاوة على خبرته في تدريب الفئات السنية ببلاده.

ويعتبر صبري قشوط من المدربين الواعدين بليبيا بعدما حقق خلال الموسم الحالي نتائج باهرة للغاية مع أبناء ميزران بالدوري الممتاز.

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