منتخب المحليين ينهي “معسكر الصمت” في المغرب

أنهى المنتخب الوطني للاعبين المحليين معسكره الذي أقيم في المغرب على مدار أسبوعين خاض خلاله ثلاث مباريات ودية استهلها بنتيجة الفوز على حساب اتحاد طنجة بهدفين دون مقابل، فيما وقع في فخ الخسارة في مباراته الثانية أمام نهضة بركان بهدفين دون مقابل.

أما المباراة الثالثة للفرسان في معسكر المغرب فقد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف أمام الفتح الرباطي، لتعود البعثة الليبية أدراجها لقضاء إجازة عيد الأضحى، فيما التحق لاعبو النصر والاتحاد والأهلي بنغازي بأنديتهم استعدادا للمشاركات الأفريقية والعربية على أن تبدأ الاستعدادات مجددا في نهاية شهر أغسطس لمواجهة تونس في ذهاب التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للاعبي أثيوبيا 2020.

كثيرون وصفو المعسكر بـ”مُعسكر الصمت المفرط”، فعلى الرغم من تعاون المدرب جلال الدامجة من خلال بعض التصريحات عبر 218 إلا أن باقي أفراد البعثة وعلى رأسهم الجهاز الإداري للمنتخب فضل خيار الصمت وعدم الحديث عن تفاصيل المعسكر وأموره الإيجابية والسلبية على حد سواء.

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