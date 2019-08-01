فلامينغو يتأهل لدور الـ8 في كوبا ليبرتادوريس

نجح فلامينغو البرازيلي في اقتلاع ورقة الترشح إلى دور الثمانية من كوبا ليبرتادوريس بعد فوزه على ميليك الاكوادوري بركلات الترجيح في المباراة التي استضافها ملعب راولينو دي أوليفيرا.

الفريق البرازيلي بدأ المباراة بنية تعويض خسارة الذهاب بهدفين نظيفين، فبادر بالضغط من أولى الدقائق وأثمر ضغطه عن هدف مبكر من علامة الجزاء التي تولى تنفيذها نجم الفريق جابرييل باربوسا في الدقيقة العاشرة، ليعود نفس اللاعب ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة عشرة .

في الشوط الثاني استمر ضغط أصحاب الأرض دون تغيير في النتيجة ليتحول الفريقان لتنفيذ ركلات الترجيح التي آلت فيها الغلبة لفلامينغو بأربعة مقابل ثلاثة.

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