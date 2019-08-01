اخبار الرياضة

فلامينغو يتأهل لدور الـ8 في كوبا ليبرتادوريس

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح فلامينغو البرازيلي في اقتلاع ورقة الترشح إلى دور الثمانية من كوبا ليبرتادوريس بعد فوزه على ميليك الاكوادوري بركلات الترجيح في المباراة التي استضافها ملعب راولينو دي أوليفيرا.

الفريق البرازيلي بدأ المباراة بنية تعويض خسارة الذهاب بهدفين نظيفين، فبادر بالضغط من أولى الدقائق وأثمر ضغطه عن هدف مبكر من علامة الجزاء التي تولى تنفيذها نجم الفريق جابرييل باربوسا في الدقيقة العاشرة، ليعود نفس اللاعب ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة عشرة .

في الشوط الثاني استمر ضغط أصحاب الأرض دون تغيير في النتيجة ليتحول الفريقان لتنفيذ ركلات الترجيح التي آلت فيها الغلبة لفلامينغو بأربعة مقابل ثلاثة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك