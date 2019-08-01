بوكا جونيورز يتأهل لربع نهائي ليبرتادورس

في أمريكا الجنوبية تغلب بوكا جونيورز الأرجنتيني على أتليتيكو باراناينسي البرازيلي بهدفين دون مقابل لحساب إياب دور الثمن نهائي لكوبا ليبرتادوريس في المباراة التي استضافها ملعب لابونبونيرا.

شوط المباراة الأول انتهى سلبيا بالرغم من المحاولات العديدة لأصحاب الأرض، وفي الشوط الثاني نجح البوكا في تسجيل الهدف الأول عبر لاعبه رامون ابيلا في الدقيقة السابعة والخمسين بعد تسديدة قوية.

لتستمر سيطرة الفريق الأرجنتيني الذي أضاف الهدف الثاني عبر لاعب بنفيكا السابق ادواردو سالفيو في الدقيقة التسعين، وبهذه النتيجية عبر بوكا جونيورز إلى دور الثمانية علما أن مباراة الذهاب انتهت بفوز البوكا أيضا بهدف دون مقابل.

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