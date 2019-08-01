“البيضاء”  تكرم الحكم المساعد عطية محمد  

البيضاء 01 أغسطس 2019 ( وال ) – نظمت لجنة التحكيم الفرعية بالجبل الأخضر، حفل تكريم للحكم المساعد الليبي “عطية محمد”، وذلك من خلال مشاركته المتميزة في البطولة الأفريقية لكرة القدم 2019 والتي أقيمت في مصر وتوج بها المنتخب الجزائري.

مراسم التكريم التي جرت – أمس الأربعاء – بالمدينة الرياضية في مدينة البيضاء، قد حضرها نخبة من الحكام المتميزين، وكذلك متابعي كرة القدم، بالإضافة إلى الحكام المتقاعدين .

وجاء هذا التكريم المستحق للحكم المساعد الليبي بعد أن تألق مؤخراً في إدارة مباريات كان 2019 ، والتي تمكن فيها من الحضور في ثلاث مناسبات.

هذا وسجل ممثل ليبيا عطية محمد ظهوره الأول في المنافسات ذاتها، ضمن طاقم تحكيم مباراة السنغال وتنزانيا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، بينما كان حضوره الثاني في مباراة بوروندي ومدغشقر في الجولة الثانية من المجموعة الثانية، فيما سجل حضوره الثالث ضمن طاقم تحكيم مباراة الكاميرون وبنين في الجولة الثالثة والأخيرة.( وال – البيضاء ) س أ/ ع ع

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