السنوسي يشارك مع العربي في ودية ليفانتي

شارك اللاعب الليبي الدولي السنوسي الهادي الأربعاء، في مباراة العربي الكويتي الودية التي جمعته مع فريق ليفانتي وانتهت بفوز الفريق الإسباني بهدف نظيف.

حيث شارك السنوسي الهادي منذ البداية بعدما وقع اختيار المدرب عليه ضمن التشكيلة الأساسي لفريق العربي، ورغم الخسارة بهدف نظيف إلا أن لاعبنا المحترف قد قدم أداء مميزا.

وسيلتقي العربي نظيره الأهلي الإماراتي في الثالث من أغسطس، كما سيواجه أيضا الفريقين الاسبنيان اليكانتي وريال مايوركا في نفس الشهر ضمن استعداداته للموسم الجديد.

يذكر أن السنوسي الهادي قد انضم رسميا إلى صفوف النادي العربي الكويتي قادما من نادي الجبلين السعودي.

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