اخبار الرياضة

تواصل أعمال الصيانة بالمدينة الرياضية مصراتة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل المسؤولون على المدينة الرياضية مصراتة الاهتمام بالمرفق الرياضي الهام بالمدينة دون كلل أو ملل وبمجهودات كبيرة لتكون جاهزة لاستقبال شباب مصراتة لاحتضان جميع المسابقات.

ورغم توقف الدوري الممتاز منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب الأحداث الدائرة في طرابلس، إلا أن أعمال الصيانة بملعب كرة القدم لم تتوقف.

وتسعى إدارة المدينة الرياضية مصراتة إلى المحافظة على مرافقها ووضعها في أحسن صورة كما كانت عليه دائما، إذ تعتبر المرافق الرياضية في مدينة مصراتة من أبرز الملاعب والساحات محليا خاصة أن المدينة تحظى ببنية تحتية جيدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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