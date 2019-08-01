تواصل أعمال الصيانة بالمدينة الرياضية مصراتة

يواصل المسؤولون على المدينة الرياضية مصراتة الاهتمام بالمرفق الرياضي الهام بالمدينة دون كلل أو ملل وبمجهودات كبيرة لتكون جاهزة لاستقبال شباب مصراتة لاحتضان جميع المسابقات.

ورغم توقف الدوري الممتاز منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب الأحداث الدائرة في طرابلس، إلا أن أعمال الصيانة بملعب كرة القدم لم تتوقف.

وتسعى إدارة المدينة الرياضية مصراتة إلى المحافظة على مرافقها ووضعها في أحسن صورة كما كانت عليه دائما، إذ تعتبر المرافق الرياضية في مدينة مصراتة من أبرز الملاعب والساحات محليا خاصة أن المدينة تحظى ببنية تحتية جيدة.

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