اخبار الرياضة

اتحاد بناء الاجسام يصدر قرارات جديدة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر الاتحاد الليبي لبناء الأجسام اليوم الخميس عدة قرارات أبرزها تغيير تسميته ليصبح تحت مسمى الاتحاد الليبي لبناء الأجسام واللياقة البدنية باختصار (LFBB).

وبناء على التسمية الجديدة فقد سمح الاتحاد لكل الصالات الرياضية الخاصة بالمشاركة في جميع الأنشطة التي يشرف عليها الاتحاد العام.

وتم إعلان اللجنة الإعلامية في الاتحاد والتي ضمت كلا من فرج الذيب ومحمد اسماعيل وحاتم العرفي.

وأكد الاتحاد الليبي لبناء الأجسام أنه ابتداء من الآن سيتم اعتماد الأصباغ الخاصة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي في جميع المنافسات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • القوات الأمنية المسلحة والشئون الأسلامية بطرابلس وبعض المدن الليبية تحتاج لهؤلاء الرياضيين الابطال في بعض المهام والتدريبات الخاصة ـ لأغراض عسكرية داخلية.

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  • إسمه الاتحاد الليبي الأسلامي للرياضة البدنية الليبية .
    إسمه الاتحاد الليبي الأسلامي للرياضة البدنية الليبية هاذوا النتايات لما يخشوا فجوا التريس ز توا بيديروا رياضة بدنية بالسيوف الحادة في ملعب فالصحراء ز.. في حتى نساء … الي تجي فيه تجي فيها . رياضة سيوف.

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