اتحاد بناء الاجسام يصدر قرارات جديدة

أصدر الاتحاد الليبي لبناء الأجسام اليوم الخميس عدة قرارات أبرزها تغيير تسميته ليصبح تحت مسمى الاتحاد الليبي لبناء الأجسام واللياقة البدنية باختصار (LFBB).

وبناء على التسمية الجديدة فقد سمح الاتحاد لكل الصالات الرياضية الخاصة بالمشاركة في جميع الأنشطة التي يشرف عليها الاتحاد العام.

وتم إعلان اللجنة الإعلامية في الاتحاد والتي ضمت كلا من فرج الذيب ومحمد اسماعيل وحاتم العرفي.

وأكد الاتحاد الليبي لبناء الأجسام أنه ابتداء من الآن سيتم اعتماد الأصباغ الخاصة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي في جميع المنافسات.

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