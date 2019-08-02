 الترجي التونسي يرفض رحيل حمدو الهوني إلى الدوري السعودي

رفضت إدارة نادي الترجي التونسي التفريط في خدمات محترفنا الدولي الليبي حمدو الهوني، لاعب الفريق الأول بالنادي بعد وصول عرض احترافي مغري للاعب من فريق ضمك السعودي.

وكشفت تقارير صحفية تونسية، أن رفض إدارة الترجي جاء بسبب تمسك الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني باللاعب الدولي الليبي، والذي أبلى بلاءاً حسناً خلال الستة أشهر التي قضاها مع الفريق منذ انضمامه في موسم الانتقالات الشتوية الماضي.

ووفقًا للتقارير، فإن إدارة ضمك الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين، قدمت عرضاً للتعاقد مع الهوني لمدة ثلاثة مواسم، بدايةً من الصيف الجاري.

يذكر أن الهوني توج مع الترجي التونسي ببطولة الدوري، وبطولة السوبر التونسي، وبطولة دوري أبطال أفريقيا كأول لاعب ليبي يتوج بهذه البطولة على مدار تاريخها.

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