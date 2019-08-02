الرمال زوارة يفتح باب القبول لرياضة الشراع

فتح نادي الرمال للشراع والألعاب البحرية بزواره، باب القبول لرياضة الشراع، صنف “الاوبتيميست(optimist)”، ابتداء من الخميس الأول من شهر أغسطس الجاري.

وطالب نادي الرمال من خلال صفحته على موقع “فيسبوك”، الراغيبين في الاشتراك الحضور إلى مقر النادي وإكمال الإجراءات المطلوبة، على أن تكون بداية الدورة التدريبية يوم الأحد المقبل.

يذكر أن فريق رياضة الشراع بنادي الرمال زواره، حل بالمرتبة الرابعة ببطولة “صيف تونس 2019” للألواح الشراعية.

تجدر الإشارة، إلى أن نادي الرمال للشراع والألعاب البحرية، زوارة، أعلن في شهر فبراير الماضي، فتح وانضمام رياضيين الكايت سيرف في المدينة إلى النادي، للمشاركة في البطولات والمحافل الدولية والمحلية، ليصبح في رصيد الرمال للشراع والألعاب البحرية زوارة، 7 رياضات بحرية مختلفة.

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