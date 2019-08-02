الرعيض يصل تونس لمساندة منتخبنا الوطنى بعربية الكاراتيه للناشئين

وصل جمال الرعيض، رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه، لدولة تونس، لمرافقة المنتخب الوطني المشارك في منافسات البطولة العربية الرابعة للناشئين والشباب وتحت 21 سنة.

وكانت بعثة منتخبنا الوطني للكاراتيه، قد وصلت إلى دولة تونس، مساء الإثنين الماضي، قبل 5 أيام من بداية البطولة من أجل زيادة جرعة التدريبات اليومية، على فترتين صباحية ومسائية بمعسكر أجراه في تونس بمدربين محليين، لضمان مشاركة مشرفة في ظل انعدام الدعم المالي منذ سنوات.

وتنطلق البطولة العربية الرابعة للناشئين والشباب، بعد غد السبت، والتي ستشهد مشاركة نخبة من المنتخبات العربية في قارتي آسيا وإفريقيا.

يذكر أن فرسان المتوسط، قد استعدوا لهذه البطولة وفق برنامج تدريبي محلي في معسكره التدريبي، الذي بدأه الفترة الأخيرة واستمر حتى موعد السفر، ثم الدخول في معسكر بدولة تونس.

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