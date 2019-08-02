الاتحاد العربي يخاطب الإسماعيلي بخصوص موعد مباراته أمام الأهلي بنغازي

خاطب الاتحاد العربي لكرة القدم، النادي الإسماعيلي، الأربعاء الماضي بشأن موعد مواجهته المرتقبة أمام النادي الأهلي بنغازي في دور الـ 32 ببطولة كأس محمد السادس للاندية العربية.

وأوضح الاتحاد العربي في خطابه، أن الأهلي بنغازي سيحل ضيفاً على النادي الإسماعيلي المصري يوم 6 أغسطس المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات مرحلة دور الــ32 من البطولة العربية.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة القدم قد أعلنت موعد مواجهتي الفريقين، على أن تقام مباراة الذهاب في مدينة الإسماعيلية المصرية يوم 6 سبتمبر المقبل، في حين ستكون مباراة الإياب في تونس يوم 27 من الشهر ذاته.

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