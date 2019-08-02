ميلان يضم البرتغالي الشاب لياو

تعاقد ميلان الإيطالي مع المهاجم البرتغالي الشاب رافائيل ألكسندر لياو قادماً من ليل الفرنسي بعقد لمدة خمسة أعوام.

ووصل اللاعب إلى مقر الميلان ليتم توقيع العقد بحضور المدير الرياضي باولو مالديني، ولم يكشف النادي الإيطالي عن قيمة العقد بشكل رسمي إلا أن تقارير صحفية إيطالية قدرت انضمام لياو إلى الروسونيري بخمسة وثلاثين مليون يورو.

ويعتبر صاحب العشرين عاماً إحدى المواهب الأوروبية في السنوات الأخيرة حيث صعد من قطاع الناشئين بفريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي قبل أن ينضم إلى ليل في عام ألفين وثمانية عشر حيث ساعد فريقه ليل في احتلال المركز الثاني بالدوري الفرنسي حيث سجل ثمانية أهداف في ستة وعشرين مباراة خاضها في الموسم الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية