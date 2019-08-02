اخبار الرياضة

المصراتي يساهم في تأهل غيماريش

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ساهم المحترف الليبي المعتصم المصراتي في تأهل فريق فيتوريا غيماريش البرتغالي إلى التصفيات النهائية من بطولة الدوري الأوروبي “اليوروباليغ” بعدما تغلب على فريق جونيس إيتش اللوكسمبورغي برباعية نظيفة في مباراة الإياب .

وسجل أهداف غيماريش إدموند تابوسبا في الدقيقة الرابعة عشر، ليضيف إليكساندري جويديس الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والستين قبل أن يعود تابوسبا ويحرز الهدف الثالث قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي ويختتم كارلوس تيكسيرا الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع .

وشارك المعتصم المصراتي بشكل أساسي في المباراة حيث لعب طوال شوطي المباراة وقدم أداءً مميزاً ليساهم في تحقيق الفوز الكبير الذي قاد فريقه للتصفيات الأخيرة من الدوري التمهيدي من الدوري الأوروبي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك