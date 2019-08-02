أياكس يحافظ على 4 من مواهبه

لايختلف الكثير عن منجم المواهب الأوروبية فمنذ وقت طويل تعد مدرسة أياكس أمستردام مصنعا لنجوم المستقبل في كرة القدم العالمية .

ومع وصول أياكس أمستردام إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخة مكتملة للفريق الهولندي طالبت العديد من الأندية الكبرى باستجلاب نجوم فريق العاصمة الهولندية فالمدرب إيريك تين هاج حافظ على المغربيين حكيم زياش ونصير مزراوي إضافة إلى لاعب الوسط المتألق دوني فان دي بيك والبرازيلي دافيد نيريس، إلا أن أغلب التسهيلات لم تساهم سوى بانتقال كل من المدافع الأبرز ماتياس دي ليخت إلى يوفنتوس بطل إيطاليا ولاعب الوسط فرينكي دي يونغ إلى برشلونة بطل الليغا الإسبانية حيث باع اللاعبين بقرابة مائة وخمسين مليون يورو .

ولم يبرم الفريق صفقات بمستوى عال لانطلاق حملة الدفاع عن ألقابه ووصوله إلى المربع الذهبي في دور أبطال أوروبا لكن العمود الفقري للفريق صاحب الأربعة والثلاثين بطولة في الإردفيدزي لايزال صلبا وقادرا على التطور بحسب إدارة النادي .

ودشن موسم جديد لعملاق الكرة الهولندية بالتتويج بكأس السوبر بعد الفوز على الغريم بي إس في آيندهوفن بهدفين نظيفين ليواصل حصد الألقاب المحلية بعد ثنائية الموسم الماضي.

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