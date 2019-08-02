موقف جديد لنيمار من “غلالة سان جيرمان”.. ماذا قال؟

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ثلاث صحف دولية اتفقت خلال الساعات القليلة الماضية على أن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد “حسم أمره”، وأنه لن يرتدي “غلالة” النادي الباريسي مجددا، وأنه أبلغ إدارة نادي “حديقة الأمراء” خلال جلسات مناقشة ودية أنه لا يقبل بأي تسوية تبقيه لاعبا في الدوري الفرنسي، وأنه يريد “العودة بأي ثمن” إلى الدوري الإسباني، وتحديدا إلى ناديه السابق برشلونة الذي لا يُظْهِر حماسا كافيا لاستعادة “جوهرته البرازيلية”.

صحف “ذا صن” البريطانية، و”سبورت” الإسبانية، و”ليكيب” الفرنسية اتفقت على أنه لم يعد هنالك أي أمل في ثني نيمار عن رفضه اللعب مجددا لنادي العاصمة الفرنسية، وأن إدارة النادي الباريسي قد أصبحت على يقين أنه لا تغيير محتمل بموقف نيمار، ما قد يضطرها إلى اللجوء إلى البدائل القانونية مع التوجه إلى “عرض نيمار للبيع” في السوق الدولية، إذ ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن إدارة سان جيرمان ترفض أي تفاوض بشأن صفقة تخص نيمار أقل من مستوى 200 مليون يورو.

ويبدو أن “الشرط المالي” لباريس سان جيرمان هو وحده الذي يعطل صفقات رحيل نيمار عن الدوري الفرنسي، مع “اهتمام صامت” تبديه أندية عالمية شهيرة لضم نيمار، يبدو أن برشلونة أقربها، لكن إدارة النادي الإسباني تبحث عن “صفقة مجمّعة” بحيث يكون نيمار سعره أقل، مقابل منح باريس سان جيرمان لاعبا أو أكثر من تشكيلة “برسا”، المدججة بأسماء يريد النادي الإسباني التخلص منها، لكن إدارة برشلونة غير متحمسة لدفع نحو 220 مليون دولار من أجل استعادة نيمار، فيما لا يحسم نيمار موقفه في حال تعثرت كل خطط انتقاله إلى خارج فرنسا، في ظل تعاقد لا يعطيه خيارات للمناورة مع النادي الفرنسي.

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