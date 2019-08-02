أتلتيكو مدريد يواصل عروضه الاستثنائية

واصل أتلتيكو مدريد عروضه القوية ضمن جولته الاستعدادية في الولايات المتحدة الأميريكية بفوزه على نجوم الدوري الأمريكي بثلاثة أهداف دون مقابل والتي استضافها ملعب إكسبلوريا ستاديوم بولاية أولارندو.

وافتتح لاعب الوسط الجديد القادم من ريال مدريد ماركو يورينتي أهداف المباراة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين وأضاف البرتغالي الشاب جواو فيليكس الهدف الثاني بتسديدة قبل نهاية المباراة ليختتم دييغو كوستا ثلاثية الروخي بلانكوس في الدقيقة الأخيرة.

وضم فريق نجوم الدوري الأمريكي نجوماً أمثال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والإنجليزي واين روني إضافة إلى الألماني سباستيان شفاينشتايغر والبرتغالي لويس ناني .

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