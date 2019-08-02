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رابطة أندية بنغازي تكرم رئيس اتحاد الكرة

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ما تزال أصداء انتخاب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي حاضرة، حيث كرمت رابطة أندية بنغازي والاتحاد الفرعي بنغازي ولجنة التحكيم العامة ولجنة التحكيم الفرعية رئيس الاتحاد بعد فوزه بعضوية الكاف.

الشلماني عبر خلال التكريم عن شكره وامتنانه لكل من وقف إلى جانبه ودعمه مؤكدا أن الطريق لم تكن سهلة أو مفروشة بالورود لكنه أكد أن المهمة ستكون صعبة وأنه سيحارب في أروقة الاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا.

وفي ختام حفل التكريم الذي أقيم في مدينة المرج تم تسليم رئيس الاتحاد الدروع وشهادات التكريم من قبل الأندية وروابط التحكيم تعبيرا منهم عن فخرهم .بما يقدمه رئيس الاتحاد للكرة الليبية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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