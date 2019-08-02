النصر يتعادل في أولى ودياته في القاهرة

النصر بمهمة جديدة في أدغال أفريقيا وهذه المرة بقيادة المدرب الشاب محمد الككلي، بطل آخر نسخة من الدوري الممتاز سيكون الممثل الرسمي والوحيد لليبيا في دوري أبطال أفريقيا.

رحلة الاستعدادات انطلقت في البركة بمجموعة من اللاعبين، لكن العدد اكتمل قبل حزم الأمتعة في اتجاه العاصمة المصرية القاهرة حيث انطلقت هناك التحضيرات الفعلية لمواجهة بطل أفريقيا الوسطى في الدور التمهيدي للتشامبيونزليغ الأفريقية.

أولى الوديات جمعتهم بفريق اف سي مصر الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز وأنهى رفاق حامد الثلبة المباراة بنتيجة التعادل السلبي وسط غياب اللاعبين الدوليين الذين كانوا مع المنتخب الوطني.

الوقت يمر سريعا ومهمة النصر في الدوري التمهيدي لن تكون مستحيلة لكن بطل ليبيا سيواجه مشاكل في الدور الثاني في حال التأهل حيث سيواجه الرجاء المغربي لكن عزيمة الككلي ورجاله كفيلة بعبور النصر إلى مجموعات أبطال أفريقيا.

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