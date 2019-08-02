اختتام مهرجان الرماية والسباحة وركوب الخيل

“علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل”.. هكذا كان عنوان المهرجان الذي نظمته وأشرفت عليه أكاديمية بنغازي للسباحة والغوص، حيث اختارت الأكاديمية أن يكون اختتام المهرجان في مدرسة فرسان المتوسط للفروسية لتعليم الرياضيين الصغار أصول هذه الرياضة.

المهرجان أقيم وسط حضور مميز وشمل عدة فقرات منها فقرات فنية واستعراض للخيل وقفز للحواجز كما أعطيت الفرصة للصغار لركوب الخيل والتعريف باللعبة.

وفي ختام المهرجان تم تسليم جوائز للفائزين بالسباق الذي حقق كأسه الفارس صهيب العبيدي، ليسدل بالتالي الستار رسميا على مهرجان علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل في نسخته الأولى بانتظار ما ستحمله لنا النسخة الثانية من هذا المهرجان الرياضي الترفيهي.

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