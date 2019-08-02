اخبار الرياضة

هيئة الرياضة تشرع في صيانة ملعب سبها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت أعمال الصيانة في الملعب سبها البلدي وفق العقد المبرم بين “الهيئة العامة للشباب والرياضة” وإحدى الشركات المحلية؛ حيث طالب “أحمد سعيد”رئيس مجلس الرياضة سبها؛ كافة الجهات المسؤولة في المدينة؛ بضرورة تقديم التسهيلات وتذليل الصعاب أمام مشروع صيانة الملعب البلدي.

ويعود تاريخ تأسيس الملعب البلدي الى أواخر الستينيات؛ اذ يعتبر من أبرز المنشآت الرياضية في البلاد وسيتضمن مشروع تطوير الملعب “توريد وتركيب عشب صناعي” و”إنشاء مضمار لألعاب القوى بمسافة “400 متر” حسب المواصفات العالمية.

وتأتي هذه الأعمال ضمن الخطة الاستراتيجية الموضوعة لخدمة البنية التحتية في كافة المناطق الليبية لإعادة ترميم المرافق الرياضية قدر الإمكان حتى تكون كل الملاعب جاهزة لاحتضان المباريات فور انطلاق النشاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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