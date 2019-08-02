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خالد مجدي يلتحق بمُعسكر النصر في القاهرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التحق مهاجم فريق النصر خالد مجدي صباح اليوم بصفوف الفريق في معسكره المقام حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة تيمبي موكاف من أفريقيا الوسطى لحساب الدوري التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وواجه النصر في مباراته الودية الأولى فريق اف سي المصري وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف مفتقدا جهود الثلاثي خالد مجدي وعبدالله بلعم ومعتز المهدي بعد أن كانوا ضمن قائمة المنتخب الوطني للمحليين الذي يستعد لتصفيات الشان.

وستغادر بعثة النصر نهاية الأسبوع إلى بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى لمواجهة تمبي موكاف في مباراة الذهاب التي ستقام في الحادي عشر من شهر أغسطس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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