خالد مجدي يلتحق بمُعسكر النصر في القاهرة

التحق مهاجم فريق النصر خالد مجدي صباح اليوم بصفوف الفريق في معسكره المقام حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة تيمبي موكاف من أفريقيا الوسطى لحساب الدوري التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وواجه النصر في مباراته الودية الأولى فريق اف سي المصري وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف مفتقدا جهود الثلاثي خالد مجدي وعبدالله بلعم ومعتز المهدي بعد أن كانوا ضمن قائمة المنتخب الوطني للمحليين الذي يستعد لتصفيات الشان.

وستغادر بعثة النصر نهاية الأسبوع إلى بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى لمواجهة تمبي موكاف في مباراة الذهاب التي ستقام في الحادي عشر من شهر أغسطس.

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