الكوري والتربي يبدآن رحلة الاحتراف مع حرس الحدود

التحق الثنائي المحترف في الملاعب المصرية أحمد التربي وأحمد الهرام الشهير بلقب الكوري بتدريبات فريقهم الجديد حرس الحدود الذي يستعدل لمنافسات الدوري المصري الموسم المقبل بقيادة مدربهم طارق العشري.

وكان من المفترض أن يكون سالم المسلاتي ثالث الأسماء المحترفة في فريق حرس الحدود لكنه فضل العودة إلى نادي الاتحاد وخوض منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد عدم إيفاء الالتزمات المالية من النادي تجاهه.

ويسعى فريق حرس الحدود لتسجيل انطلاقة قوية الموسم القادم في منافسات الدوري المصري معتمدا على محترفيه ورؤية مدربه طارق العشري الذي سبق له التدريب في ليبيا عندما أشرف على حظوظ أندية الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس.

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