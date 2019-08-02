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وديا.. الأهلي بنغازي يلاقي عين مليلة الجزائري

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يلتقي فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم نظيره عين مليلة الجزائري أحد فرق الدوري الممتاز الجزائري في ثالث مبارياته الودية ضمن معسكره الذي يقيمه في تونس هذه الأيام استعدادا للمشاركة في البطولة العربية للأندية حيث أوقعته القرعة في مواجهة الإسماعيلي المصري.

وخاض الأهلي من خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين أمام اولمبيك بجاية الجزائري وخسرها بـ2-1 أما المباراة الثانية فقد كانت أمام الأفريقي التونسي وخسرها بذات النتيجة أيضا.

وشهد المران الصباحي للفريق اليوم مشاركة الوافد الجديد إبراهيم المنتصر المنتقل للفريق لمدة موسمين قادما من أبوسليم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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