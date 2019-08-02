وديا.. الأهلي بنغازي يلاقي عين مليلة الجزائري

يلتقي فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم نظيره عين مليلة الجزائري أحد فرق الدوري الممتاز الجزائري في ثالث مبارياته الودية ضمن معسكره الذي يقيمه في تونس هذه الأيام استعدادا للمشاركة في البطولة العربية للأندية حيث أوقعته القرعة في مواجهة الإسماعيلي المصري.

وخاض الأهلي من خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين أمام اولمبيك بجاية الجزائري وخسرها بـ2-1 أما المباراة الثانية فقد كانت أمام الأفريقي التونسي وخسرها بذات النتيجة أيضا.

وشهد المران الصباحي للفريق اليوم مشاركة الوافد الجديد إبراهيم المنتصر المنتقل للفريق لمدة موسمين قادما من أبوسليم.

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